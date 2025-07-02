مكتبة الإسكندرية وهيئة الاستعلامات تحتفيان بذكرى ثورة 30 يونيو

نظمت الهيئة العامة للاستعلامات ممثلة في مجمع إعلام الإسكندرية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ممثلة في مركز الدراسات الاستراتيجية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية احتفالية كبرى بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لثورة ٣٠ يونيو بعنوان "٣٠ يونيو بعيون الإسكندرية" بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وذلك تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.



جاءت الاحتفالية في إطار حرص مكتبة الاسكندرية على تعزيز مبادئ الحوار المثمر والبنَّاء في فعاليات ثقافية بالتعاون مع العديد من المؤسسات المصرية الوطنية تضم نُخب من الخبراء وكبار المثقفين والمتخصصين مع الجمهور حول أبرز وأهم القضايا الشاغلة للرأي العام سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا.

شهد الاحتفال حضور الدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، واللواء حازم بدر مساعد قائد المنطقة الشمالية، والعميد محمد كشك المستشار العسكري لمحافظة الإسكندرية، والدكتور محمد الفقي عميد كلية الحقوق نيابةً عن الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية. وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية والنقابية الإعلامية ووكلاء الوزارات بالإسكندرية وعدد من السادة أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالإسكندرية.

وفي كلمته الافتتاحية صرح الدكتور أحمد يحيي؛ رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بأن ثورة ٣٠ يونيو هي لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، بين واقع كان قائمًا يهدد مستقبل وكيان الوطن بأكمله، وبين واقع جديد استعاد الشعب فيه دولته وشرع في بنائها، مؤكدًا أن الهيئة العامة للاستعلامات تقوم بدورها الوطني في الداخل والخارج لمواجهة الحملات الإعلامية المضادة ورفع الوعى بكل ما يحاكى لمصر من مؤامرات تهدف إلى النيل منها.

وأكدت الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية في كلمتها على دور مكتبة كمنارة ثقافية تساهم في إثراء الوسط الثقافي.

أكدت على إيمان مكتبة الإسكندرية باستضافة الاحتفالية، والتي بلا شك تأتي فكرتها أهميتها كأحد السبل للحفاظ على هويتنا الوطنية من خلال غرس القيم الوطنية في الأجيال الناشئة، ودعم الفعاليات الثقافية التي تُعزز الهوية الوطنية وتسهم في إظهار التنوع الثقافي، فمن خلال هذه الفعاليات يتم تعزيز التعرف على الوطن وهويته، ويمكن التعبير عن هوية الوطن بمختلف الأنشطة الثقافية.

وأشادت الوكيل بالتعاون بين المكتبة والهيئة العامة للاستعلامات لما تشكله أهداف ثورة يونيو من أهمية، وضرورة الحفاظ على الهوية الوطنية بما يسهم في ترسيخ الانتماء لدى المواطنين. وأضافت أن ذكرى ٣٠ من يونيه ستظل علامة بارزة في تاريخ مصر، ليس فقط لقدرتها على إحداث التغيير وفقًا لإرادة شعبية خالصة، بل أيضًا لعزمها على مواجهة التحديات التي تبعت فترة عصيبة عاشتها مصر والتصدي لكل محاولات السعي لاختطاف البلاد وتحقيق أية مصالح.

وانطلاقًا من أهمية الحدث؛ استدعت الدكتورة مروة الوكيل مسألة في غاية الأهمية ألا وهي الهوية الوطنية المصرية والتي قد تعرّضت لمحاولات من العبث والتسلل والادعاء، وكل ذلك يتطلب الانطلاق من قاعدة مرجعية لتنقيتها. فالوطن هو أغلى ما نملك، لكن كيفية الحفاظ على الهوية الوطنية يبقى أحد الموضوعات التي يجب تناولها والتوعية بها، فلا يوجد ما هو أهم من الوطن كي نتطرق للحديث عنه.

فمسألة الحفاظ على الهوية الوطنية بالطبع مسؤولية رئيسية لكل المؤسسات الثقافية والفكرية والعلمية الوطنية. فمن خلال رسالة تلك المؤسسات وأنشطتها وأدوارها يتم الحفاظ على بقاء الهوية الوطنية من خلال الانضباط والالتزام، والمساهمة في شعور المرء بالانتماء للوطن، ودعم النزعة الوطنية والفخر بالهوية القومية. فتطور الأمم يزيد من تمسك الأفراد بهويتهم وذلك لأن التطور يعود عليهم بالتنمية والرخاء.

وقدم الكاتب الصحفي الدكتور معتز الشناوي عرضًا عن الشهداء والأبطال. واستعرض الأستاذ الدكتور وليد عبد العظيم، عميد كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، مشروعات التنمية في الإسكندرية بعد ٣٠ يونيه ووضع مخطط استراتيجي للتنمية.

وضمت الاحتفالي جلسة الحوارية تحدثت فيها الدكتورة ماجدة الشاذلي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في الإسكندرية عن دور المرأة في ثورة يونيو كبير ومكتسبات المرأة بعد ثورة يونيو سياسيًا واجتماعيًا وتشريعيًا. وتحدث النائب المهندس إيهاب زكريا؛ عضو مجلس الشيوخ عن دور ثورة يونيو كبير في تحقيق استقلال وحيادية القرار المصري وقدرة مصر على الصمود أمام الحروب الاقتصادية للتأثير على قراراتها. كما استعرضت الدكتورة أم العز بريك مدير عام إعلام الإسكندرية ومطروح إنجازات إدارة إعلام الإسكندرية من مبادرات وحملات إعلامية وفعاليات وطنية.

وتخلل الحفل فقرة استعراضية لذوي الهمم من مدارس التربية الفكرية بإدارة الجمرك التعليمية، وفقرة شعرية للكشافة البحرية بجمعية أبناؤنا في عيوننا.

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