الأربعاء 02 يوليو 2025
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تعرف على أماكن تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية بسوهاج

الدكتور محمد السيد
الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم

أعلن الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، بدء تلقي تظلمات الطلاب على نتائج الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024 /2025، اعتبارًا من يوم السبت المقبل الموافق 5 يوليو 2025، ولمدة 15 يومًا متواصلة.

 

أماكن تلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج

وأضاف وكيل الوزارة أن أماكن تلقي التظلمات هي نفس الأماكن التي تم العمل بها في الترم الأول، وهي كما يلي: كنترول طهطا مدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات وذلك لإدارات طهطا، طما، وجهينة.

كنترول جرجا (مدرسة السيدة زينب): لإدارات البلينا، جرجا، المنشأة.

كنترول وسط بسوهاج (الثانوية العسكرية): لإدارات المراغة، سوهاج، أخميم، ساقلتة، دار السلام.

وأكد وكيل الوزارة ضرورة التعامل بدقة أثناء فحص جميع التظلمات المقدمة في مختلف المواد، لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا بعدالة وشفافية.

 

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