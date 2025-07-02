مودريتش يقطع إجازته بسبب الميلان

كشفت صحيفة لاجازيتا، أن لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، سيصل إلى ميلانو في وقت مبكر.

وقالت الصحيفة: إن مودريتش يفكر في قطع إجازته والانتظام بالتدريبات أواخر يوليو.

وأكدت أن مودريتش يرغب في أن يكون جاهزًا في أقرب وقت ممكن، استعدادًا لأول مباراة في الدوري الإيطالي في 23 أغسطس.

مودريتش يوقع عقدًا جديدًا مع ميلان الإيطالي

فيما كشف الصحفي الموثق فابريزيو رومانو، أن لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، سيوقع عقدًا جديدًا مع ميلان الإيطالي بعد انتهاء بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية

وكتب فابريزيو عبر صفحته أن الاتفاق الشفهي تم بين مودريتش وإدارة الميلان، وسيخضع اللاعب للفحص الطبي في يوليو المقبل.

ويستعد لوكا مودريتش لمغادرة ريال مدريد بعد فترة مثمرة استمرت لأكثر من 13 عامًا.

بعد انتهاء المنافسات في كأس العالم للأندية، سيتوجه مودريتش إلى ميلانو للخضوع للكشف الطبي ثم توقيع العقد الرسمي.

ويرى مدرب الفريق ماسيميليانو أليجري أن وجود مودريتش سيكون له تأثير كبير في إعادة بناء الفريق بعد موسم غير ناجح.

وسيتقاضى مودريتش مبلغ 4 ملايين يورو سنويًا، حيث سيتم توقيع عقد لموسم واحد مع خيار التجديد لموسم إضافي، بحسب الاتفاق بين الطرفين كما ينظر اللاعب إلى الانتقال كفرصة لتحقيق حلم الطفولة والابتعاد عن الضغوطات في ريال مدريد.

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