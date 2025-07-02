بالأسماء، مصرع وإصابة 10 أشخاص في معركة بالأسلحة النارية بسوهاج

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 8 آخرون في معركة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنطقة القنابرة بمركز سوهاج.

وتم نقل الجميع إلى مستشفى سوهاج العام تحت تصرف النيابة العامة.

مصرع شخصين وإصابة 8 في مشاجرة بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بمنطقة القنابرة بقرية إدفا بمركز سوهاج.

أسفرت المعركة عن مصرع كل من؛ على صلاح عبد الجواد ٢٧ عاما، والطفلة شمس بدوي رجب.

وإصابة كل من؛ رمضان منصور عبد الرحمن ٥٠ عاما، وطارق منصور عبد الرحمن ٣٨ عاما، وأحمد رجب شعبان ٣٦ عاما، ومحمد رجب شعبان ٢٥ عاما، ومحمود خلف سالم ٢٧ عاما، ومحمد علاء على ١٣ عاما، وحسام حامد علي ٢٥ عاما، وأحمد منصور علي.

وتم نقل الجميع إلى مستشفى سوهاج العام.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

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