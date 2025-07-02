الأربعاء 02 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطهير ترعة قرية زيان ببلقاس وسحب مياه الأمطار (صور)

محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في الشبكة الوطنية، فيتو

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال تطهير وتنظيف ترعة قرية زيان التابعة لمركز بلقاس، والتي كان قد وجّه بتطهيرها خلال زيارته الميدانية للقرية يوم أمس.

محافظ الدقهلية في الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة 

وتواصل المحافظ من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، مع المحاسب غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية في تطهير ورفع التجمعات من ترعة زيان، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الترع والمصارف بشكل مستمر بما يحقق تحسين منظومة الري والصرف ويعود كذلك بتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستمرارية الحفاظ على نظافة الترعة وعدم عودة التجمعات فيها.

 

كما تابع المحافظ مع اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، جهود فرق العمل في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار التي تعرضت لها المدينة أمس، حيث بدأت الأعمال منذ مساء الأمس وما زالت مستمرة حتى الآن لرفع المياه وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية سرعة التحرك الميداني والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية، خاصة في التعامل مع الظروف الطارئة والتأكيد على توافر فرق الطوارئ على مدار الساعة لمواجهة اية ظروف مستجدة.

وشدد على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، ورفع مستوى النظافة العامة والصيانة المستمرة للبنية التحتية، لتحقيق بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوطنية للطوارئ والسلامة العامة رئيس مركز ومدينة ميت غمر قرية زيان التابعة لمركز بلقاس مركز ومدينة بلقاس

مواد متعلقة

تنسيق الجامعات 2025، مواصفات وزمن اختبارات القدرات بكلية الفنون التطبيقية

حزب المؤتمر يدفع بـ 5 مرشحين على المقاعد الفردية بالقاهرة بينهم سيدة

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 2-7-2025 في الأسواق

محافظ الدقهلية يتوقف أثناء جولته لإنقاذ مصابي حادث سير ببلقاس (صور)

الأكثر قراءة

البرلمان يقر 15% زيادة سنوية في الإيجار القديم

بعد موافقة النواب، ننشر نص تعديل قانون الإيجار القديم

النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديم

النواب: تطبيق تعديل قانون الإيجار القديم على السكني وغير السكني

النواب يوافق على تشكيل لجان فحص الأماكن المؤجرة بقانون الإيجار القديم

السكني 7 سنوات وغير السكني 5، النواب يقر مدة تحرير عقود الإيجار القديم

بالأسماء، مصرع وإصابة 10 أشخاص في معركة بالأسلحة النارية بسوهاج

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي أحمد عامر (خاص)

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-7-2025 بالسوق المحلي

تعرف على أسعار السكر اليوم الأربعاء 2-7-2025 في الأسواق

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

3980 جنيها لهذا العيار.. تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 2-7-2025

المزيد

انفوجراف

بعد زيادتها بدءا من اليوم.. الأسعار الرسمية الجديدة لسجائر "ميريت" و"مارلبورو" و"إل إم" (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا نوح، 950 سنة في الدعوة إلى الله

ما معنى كتاب مرقوم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تفسير رؤية العنكبوت في المنام وعلاقتها بالزواج بامرأة سيئة السمعة

المزيد
الجريدة الرسمية