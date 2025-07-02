محافظ الدقهلية يتابع أعمال تطهير ترعة قرية زيان ببلقاس وسحب مياه الأمطار (صور)

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، أعمال تطهير وتنظيف ترعة قرية زيان التابعة لمركز بلقاس، والتي كان قد وجّه بتطهيرها خلال زيارته الميدانية للقرية يوم أمس.

محافظ الدقهلية في الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وتواصل المحافظ من داخل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة، مع المحاسب غادة الحمادي، رئيس مركز ومدينة بلقاس، لمتابعة تنفيذ الأعمال الجارية في تطهير ورفع التجمعات من ترعة زيان، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الترع والمصارف بشكل مستمر بما يحقق تحسين منظومة الري والصرف ويعود كذلك بتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستمرارية الحفاظ على نظافة الترعة وعدم عودة التجمعات فيها.

كما تابع المحافظ مع اللواء أنور عثمان، رئيس مركز ومدينة ميت غمر، جهود فرق العمل في التعامل مع تجمعات مياه الأمطار التي تعرضت لها المدينة أمس، حيث بدأت الأعمال منذ مساء الأمس وما زالت مستمرة حتى الآن لرفع المياه وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وأكد محافظ الدقهلية على أهمية سرعة التحرك الميداني والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية، خاصة في التعامل مع الظروف الطارئة والتأكيد على توافر فرق الطوارئ على مدار الساعة لمواجهة اية ظروف مستجدة.

وشدد على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، ورفع مستوى النظافة العامة والصيانة المستمرة للبنية التحتية، لتحقيق بيئة صحية وآمنة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين يأتي على رأس أولويات الدولة.

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