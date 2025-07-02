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رياضة

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي والقنوات الناقلة بالدور ربع نهائي كأس العالم للأندية

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

كأس العالم للأندية، يستعد الهلال السعودي لمواصلة مشواره في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يواجه فريق فلومينينسي البرازيلي في ربع النهائي، في لقاء مرتقب يجمع ممثل آسيا بممثل أمريكا الجنوبية.

وفي حال عبور الهلال هذا الدور، سيكون على موعد مع مواجهة مرتقبة في نصف النهائي أمام تشيلسي الإنجليزي، في صراع قوي بين فريقين يتشاركان اللون الأزرق والطموح نحو النهائي.


واستهل الهلال السعودي مشواره في دور المجموعات بتعادل مثير 1-1 أمام ريال مدريد، ثم فرض التعادل السلبي على ريد بول سالزبورج، قبل أن يحقق فوزًا ثمينًا على باتشوكا المكسيكي بهدفين دون رد، لينهي المجموعة الثانية في المركز الثاني.

 

وفي دور الـ16، قدّم الهلال واحدة من أبرز مبارياته على الإطلاق، بعدما تفوق على مانشستر سيتي بنتيجة 4-3 في مواجهة مثيرة امتدت للأشواط الإضافية.

 وسجل ماركوس ليوناردو هدفين، بينما أحرز كل من مالكوم وكاليدو كوليبالي هدفين آخرين، ليقودوا الفريق إلى ربع النهائي.

 

موعد مباراة الهلال وفلومينينسي

تُقام المباراة يوم الجمعة 4 يوليو 2025، على ملعب كامبنج وورلد في ولاية فلوريدا الأمريكية، وتنطلق في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

القنوات الناقلة للمباراة الهلال وفلومينينسي 

يُمكن مشاهدة المباراة حصريًا عبر:

• قناة MBC MASR 2

• منصة DAZN

• تطبيق شاهد الرقمي (ضمن باقة قنوات MBC)

وذلك ضمن الحقوق الحصرية التي حصلت عليها MBC وDAZN لنقل جميع مباريات البطولة في الشرق الأوسط.

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