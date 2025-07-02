محافظ قنا يفتتح منفذ "حياة كريمة" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اليوم، منفذ بيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن التابع لمؤسسة "حياة كريمة"، بالتعاون مع شركة الكابتن، وذلك بجوار مصلحة الأحوال المدنية وموقف نقل الأتوبيس بمدينة قنا، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

جاء ذلك بحضور العميد أحمد عصمت، مدير مكتب مؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة قنا، والمهندس محمد عادل، المنسق العام للمبادرة بالمحافظة، والدكتورة سميحة عبدالرحيم، نائب المنسق العام، وحسن القط، وكيل وزارة التموين بقنا، ومجدي حسن، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

تلبية احتياجات المواطنين والحد من تأثرهم بارتفاع الأسعار بقنا

وتفقد المحافظ محتويات المنفذ من السلع الغذائية، والتي شملت لحومًا بلدية طازجة بسعر 310 جنيهات للكيلو، بالإضافة إلى الأرز، والسكر، والزيت، والدواجن، وغيرها من السلع الأساسية، والتي تطرح بأسعار مدعومة تقل عن مثيلاتها في السوق المحلي، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والحد من تأثرهم بارتفاع الأسعار في الأسواق الحرة.

ومن جانبه أكد محافظ قنا أن افتتاح هذا المنفذ يأتي بالتزامن مع احتفالات المحافظة بذكرى ثورة 30 يونيو، موجها الشكر لمؤسسة "حياة كريمة" على دورها الفعّال في دعم الاقتصاد المحلي، إلى جانب دورها التنموي والاجتماعي، مشيرًا إلى أن مثل هذه المنافذ تسهم في ضبط الأسواق وتحقيق حالة من التوازن بالأسواق، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويخفف عنهم الأعباء المادية.

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