الأربعاء 02 يوليو 2025
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حوادث

أمن القاهرة ينقل سيدة غير قادرة على الحركة للمستشفى بدار السلام

أمن القاهرة ينقل
أمن القاهرة ينقل سيدة غير قادرة على الحركة للمستشفى

فى لفتة إنسانية استجابت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لاستغاثة سيدة مسنة وغير قادرة على الحركة بمنطقة دار السلام لنقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

طلب مساعدة لنقل سيدة لتلقى العلاج بدار السلام 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة بطلب المساعدة في نقل زوجته لتلقي العلاج بأحد المستشفيات لكونها مريضة وغير قادرة على الحركة.

وعلى الفور تم إنزالها بمعرفة القوات ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتقدم المذكور بالشكر لرجال الشرطة على الاستجابة الفورية وتلبية استغاثته. 

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.

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