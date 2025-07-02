إطلاق تطبيق جديد لحوكمة نظام الإجازات بجامعة جنوب الوادي

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي إطلاق تطبيق جديد لحوكمة نظام الإجازات بالجامعة حرصا على ادارة دولاب العمل بكفاءة وفاعلية وسرعة انجاز المهام بدقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات وطروب طلبة أمين الجامعة، وعبد الرازق حسين أمين الجامعة المساعد ومديري عموم الجامعة وأمناء الكليات بالجامعة ولفيف من القيادات الادارية.

النضج الرقمي وسرعة انجاز المهام

واكد الدكتور أحمد عكاوي، إن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بمشروعات التحول الرقمي اتساقا مع التوجهات الوطنية بتعزيز التوجه نحو النضج الرقمي وسرعة انجاز المهام وحوكمة مختلف الاجراءات.

وأكد ان التحول الرقمي ضمن أولويات الجامعة للوصول إلى حرم جامعي ذكى يعتمد على أحدث وسائل الاتصال والتكنولوجيا.



ووجه رئيس الجامعة، الشكر لمختلف فرق العمل التي تشارك في إعداد وتنفيذ التطبيقات التي تساهم في تطوير العمل اليومي في الجامعة وتحقق التكامل بين مختلف الوحدات الإدارية.

واستمع رئيس الجامعة إلى ايجاز قدمه الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات استعرض فيه أبرز مزايا التطبيق الإلكتروني والتسهيلات التي يقدمها لجميع المستخدمين، وذلك كجزء من النظام الإلكتروني للجامعة.

وقدم المهندس أحمد عبد النعيم مبرمج التطبيق شرحا لخصائص التطبيق وطريقة التشغيل وتحديد الصلاحيات والتبويب الخاص بالتطبيق.

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