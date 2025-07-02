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حوادث

ارتفاع عدد ضحايا انقلاب سيارة محملة بالطوب بالمنيا إلى 3 وفيات و4 مصابين

ارتفاع عدد ضحايا
ارتفاع عدد ضحايا انقلاب سيارة محملة بالطوب بالمنيا

ارتفع عدد ضحايا انقلاب سيارة محملة بالطوب في الطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، إلى 3 وفيات و4 مصابين.

وضمت قائمة المتوفين كل من: حسين سعيد 23 عاما، حسن أحمد 43 عاما، وآخر مجهول الهوية، وجميعهم من محافظة الجيزة، فيما أصيب 4 آخرين، وهم: فتوح محمد 54 عاما، محمد حسن 32 عاما، عرفة عيد 35 عاما، رضا عبد الظاهر 41 عاما.

وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة محملة بالطوب بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا. 

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخصين قبل أن يرتفع العدد إلى مصرع 3 فيما أصيب 4 آخرين.

وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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