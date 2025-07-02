تداول 9 آلاف طن بضائع و475 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 10 سفن.

معدل تداول الحاويات

وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 475 شاحنة و237 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 292 شاحنة و216 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 183 شاحنة و21 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة ALcudia Express بينما تغادر ثلاث سفن وهي Belagos Express، الحرية 2 وعمان.

فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين Belagos Express والحرية2 وغادرت السفينة ALcudia Express. وشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و108 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين وهى سينا وآيلة.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1822 راكب.



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