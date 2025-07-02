سافر وترك موعد عودته مفتوحا، تطور مثير في علاقة وسام أبو علي بالأهلي

سافر وسام أبوعلي نجم النادي الأهلي، إلى الدنمارك لاستكمال باقي إجازته السنوية وذلك بعد انتهاء إجازته في أمريكا إلا أنه فضل عدم العودة إلى مصر حاليا.

فيما أكد مصدر مسؤول أن هناك حالة من الغضب انتابت النجم الفلسطيني وسام أبوعلي، بسبب بيان النادي الأهلي بالتمسك ببقاء اللاعب.

وسام أبوعلي يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الأهلي بسبب امتلاكه عرضًا من فريق نيويورك ريد بول الأمريكي، من شهر أبريل الماضي.

وأضاف المصدر بأن وسام أبوعلي بلغ النادي الأهلي بشأن امتلاكه لعدة عروض، وعقد جلسة مع محمد يوسف، المدير الرياضي، خلال كأس العالم للأندية، وأن مسؤول الأهلي قال له سنرى العروض ولا توجد أي مشكلة.

وتابع أن وسام أبوعلي فوجئ ببيان النادي الأهلي الذي صُدر أمس الإثنين، لأنه كان بغير علمه، ومخالف لما حدث خلال جلسته مع محمد يوسف.

كما أوضح بأن وسام أبوعلي يمتلك 6 عروض، لذلك غضب بشدة بسبب ما حدث من النادي الأهلي.

بينما شدد على أن ما أغضب وسام أبوعلي هو انتشار خبر أنه رافض تعديل راتبه مع النادي الأهلي.

واختتم أن العرض الذي وصل للاعب هو 7 مليون دولار، أي 5 أضعاف راتبه مع النادي الأهلي (مليون و100 ألف دولار).

بيان النادي الاهلي



أعلن النادي الأهلي تمسكه ببقاء الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، في ظل وصول العديد من العروض للتعاقد معه، خاصة بعد تألقه في كأس العالم للأندية.

وكتب الأهلي في بيان رسمي: «تلقى الفلسطيني وسام أبو علي، مهاجم الفريق، العديد من العروض خلال الأيام الماضية، وبعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع محمود الخطيب رئيس النادي، والمدير الرياضي، وخوسيه ريبييرو المدير الفني، تقرر عدم التفريط في وسام أبو علي وفقًا للرؤية الفنية وحاجة الفريق إلى جهوده خلال المرحلة القادمة».

وقدم وسام أبو علي أداءً مميزًا خلال الفترة الماضية، خاصة في كأس العالم للأندية، حيث سجل ثلاثية أمام بورتو البرتغالي، في ختام دور المجموعات، مما جذب إلى العديد من العروض الأجنبية والخليجية.

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