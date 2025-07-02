موعد مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

مونديال الأندية، تختتم اليوم الأربعاء منافسات الدور ثمن النهائي من كأس العالم للأندية 2025 التي شهدت مجموعة من المباريات المثيرة خلال هذا الدور.

وتقام مباراة مهمة في ختام هذه المرحلة بين بروسيا دورتموند الألماني ومونتيري المكسيكي.

مباريات اليوم في كأس العالم للأندية 2025

بروسيا دورتموند ضد مونتيري - 04:00 صباحًا بتوقيت القاهرة - منصة DAZN.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة دورتموند ضد مونتيري مع ريال مدريد في ربع نهائي مونديال الأندية يوم السبت المقبل.

ونجح ريال مدريد في حجز تذكرة التأهل للدور ربع النهائي بعدما تخطى عقبة يوفنتوس في دور ثمن النهائي.

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