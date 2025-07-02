رغم تستر الأب، كشف لغز مقتل فتاة على يد والدتها في سوهاج

كشفت مباحث أخميم لغز وفاة فتاة تعمل مصنع أحذية بالكوثر بسوهاج، حيث تبين أن والدة الضحية وراء ارتكاب الجريمة.

الأم تقتل نجلتها أثناء تأديبها بسوهاج والأب ادعاء بسقوطها من السلم

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بوصول “دنيا س ع م”، 17 عامًا - عاملة بمصنع أحذية بالكوثر - إلى مستشفى أخميم المركزي "جثة هامدة " ومقيمة بمركز أخميم.



وبمناظرة الجثة تبين أنها ترتدي كامل ملابسها ووجود "سحجات بمنتصف الرقبة من الأمام" ولا توجد بـها ثمة إصابات ظاهرية أخرى.

وأفاد والد الضحية “سمير ع م ع” 52 عامًا - عامل أنه حال تواجد ابنته المذكورة بالمنزل سقطت من أعلى درجات سلم المنزل مما نتج عنه إصابتها المشار إليها فقام بنقلها للمستشفى إلا أنها توفيت.

أمن سوهاج يكشف واقعة وفاة فتاة خنقًا على يد الأم

توصلت التحريات إلي عدم صحة ما جاء بأقوال والد المتوفاة وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجته “والدة المتوفاة” “صفاء ع م ن”، 50 عامًا - ربة منزل.



وعقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبطها وبمواجهتها أقرت بصحتها واعترفت بارتكاب الواقعة وأضافت بقيامها بالتعدي على ابنتها المذكورة بالسب والضرب وخنقها من رقبتها بيديها بقصد تأديبها إلا أنها فارقت الحياه وذلك بسبب تشاجر المجني عليها مع شقيقتها الصغري الطفلة “11 عامًا - تلميذه".



وبمواجهة والد المتوفاة المذكور بما جاء بأقوال زوجته أقر بصحتها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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