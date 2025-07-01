محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بقرية البطاخ

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، بجولة ميدانية بمركز المراغة تفقد خلالها سير العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" بقرية "البطاخ"، وذلك لمتابعة الوضع العام ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتذليل أية معوقات لسير العمل.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من " اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، وخالد أبو محسب رئيس مركز ومدينة المراغة، والدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وسامح التوني وكيل وزارة التموين، والدكتور هاني فؤاد مدير مرفق الإسعاف بسوهاج، وممثلي شركة المياه والصرف الصحي، ودار الهندسة، ووحدة حياة كريمة بالمحافظة.

واستهل المحافظ الجولة بتفقد مكتب بريد القرية، واطمأن على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وعدد المترددين على المكتب، ثم تفقد محطة رفع الصرف الصحي بالبطاخ، واستمع إلى شرح مفصل عن المحطة حيث تعمل بطاقة 3100 متر مكعب/يوم، وتحتوي على " البيارة، وعنبر التشغيل، ومبنى المحول، ومبنى المولد، والمطرقة المائية، كما يشمل المشروع خط طرد بطول ١٣٤٠ متر طولي، وشبكة انحدار بطول ١٥٢٨٩ متر طولى، وعدد ٢٩٠٠ وصلة منزلية، وتخدم ١٥ ألف نسمة فى قرية البطاخ، وتأكد من خلال الجولة على استكمال كافة الوصلات المنزلية وتشغيلها بكفاءة عالية.

وشملت جولة المحافظ كذلك تفقد وحدة طب الأسرة بالقرية، وتتكون من دور أرضي+ دور علوي، ويشمل الدور الأرضي " صالة انتظار، إسعافات أولية وغيارات، معمل دم، معمل طفيليات، غرفة نفايات، دورات مياه، مغسلة، تعقيم، تطعيمات ومتابعة نمو الطفل، مكتب الصحة، عيادات طب الأسرة، عيادة الأسنان، عيادة متابعة الحمل، خدمة منتفعين، مكتب خدمات كبار السن، صيدلية، ملفات طبية، تسجيل طبي"، فيما يشمل الدور الأول علوي " عيادة الصحة العامة، تثقيف صحي وأسري، كمبيوتر، دورات مياه، سكن تمريض، تغيير ملابس، إدارة وحسابات، سكن أطباء، وصالة انتظار ".

كما تفقد المحافظ مجمع الخدمات الحكومية " تحيا مصر " بالقرية، ويتكون المجمع من دور أرضي+ 2 علوي، على مساحة 476 متر مربع، ويضم " مركز تكنولوجي ـ سجل مدني ـ مكتب تموين ـ مكتب تضامن اجتماعي ـ مكتب بريد ـ شهر عقاري ـ وحدة محلية ـ مجلس محلي " ويقدم جميع الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

ووجه المحافظ بسرعة استكمال أجهزة المركز التكنولوجي المطلوبة للتشغيل الكلي لكافة الجهات بالمركز الخدمي، والعمل على سرعة توصيل شبكة الإنترنت، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات لأهالي القرية والقرى المجاورة، ثم تفقد المحافظ نقطة إسعاف القرية، واطمأن على توافر الأجهزة والمعدات داخل سيارة الإسعاف ومدى جاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة.

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مركز تنمية الأسرة والطفل"، التابع للتضامن الاجتماعي، والذي يعد واحدا من ضمن 15 مركز تم إنشاؤها بنطاق المحافظة، ضمن خطة الدولة لتنمية الأسرة المصرية، ويقدم المركز كافة الخدمات الخاصة برعاية الأسرة والطفل حتى 4 سنوات، ويضم " حضانة، مركز علاج طبيعي، صالة ألعاب رياضية علاجية، عيادات تخاطب، ورش تدريب، فصل محو أمية، عيادة تنظيم أسرة، مركز مودة للمقبلين على الزواج".

والتقى "سراج " عددا من المواطنين أهالي القرية واستمع إلى مطالبهم، موجها بدراستها والتنسيق مع الجهات المعنية لتلبيتها بشكل فوري

وأشاد محافظ سوهاج بما تحقق من مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل الريف، وتوفير الوقت والجهد عليهم من خلال إتاحة الخدمات داخل قراهم دون الحاجة إلى الانتقال إلى المدينة.

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