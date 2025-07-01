إصابة شخص في حريق بورشة ميكانيكا بالدقهلية

أصيب شخص، بحروق شديدة من الدرجة الثالثة في الجسم بالكامل، جراء حريق شب في ورشة ميكانيكا بقرية القليوبية التابعة لمركز دكرنس، في محافظة الدقهلية، وجرى نقله للمستشفى في حالة خطرة لتلقي العلاج اللازم.

إصابة شخص في حريق شب في ورشة ميكانيكا

وكان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق في ورشة ميكانيكا بقرية القليوبية دائرة المركز، وإصابة شخص بحروق.

ماس كهربائي وراء الحريق..والحماية المدنية تسيطرة

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء التي تمكنت من السيطرة على الحريق، وتبين أنه شب جراء حدوث ماس كهربائي.

وأسفر الحريق عن إصابة شخص يدعى السيد حماده جمعه الشيمي، ويبلغ من العمر 15 عامًا، مقيم بعزبة الإصلاح بدكرنس، بحروق شديدة من الدرجة الثالثة بكامل الجسم.

نقل المصاب لمستشفي دكرنس

وجرى نقل المصاب لمستشفى دكرنس لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.

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