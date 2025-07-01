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محافظات

بـ 4 طعنات، شاب يقتل والده بسبب خلافات أسرية في الدقهلية

طعنة بسكين، فيتو
طعنة بسكين، فيتو

 لقي مسن مصرعه على يد نجله الشاب، بعدما سدد له 4 طعنات نافذة بالصدر والبطن، بسبب خلافات نشبت بينهما، في مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

مقتل مسن علي نجله في دكرنس بالدقهلية 

وكان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة دكرنس، بمقتل شخص على يد نجله.

مقتل الأب بعد مشاجرة مع نجله 

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مقتل شخص يدعى محمد محمد عبد السميع أحمد رخا، ويبلغ من العمر 60 سنة، مدرس بالمعاش، مقيم بشارع المؤسسة خلف مسجد المحطة بمدينة دكرنس، وذلك بعدما سدد له نجله ويدعى «أحمد» 4 طعنات نافذة، خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات.

نقل الجثة للمشرحة للعرض علي النيابة العامة 

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى دكرنس، وضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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التحقيقات النيابة العامة لمباشرة التحقيقات مدير المباحث الجنائية مركز شرطة دكرنس مستشفي دكرنس مدير أمن الدقهلية محافظة الدقهلية

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