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أخبار مصر

اللجنة المختصة تبدأ مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة العريش

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عقدت اللجنة المختصة بترشيح  رؤساء الجامعات والمشكلة طبقًا للقرار الوزارى رقم (٦٩٥) بتاريخ ١٣-٤  -٢٠٢٥ ، مقابلات  المتقدمين لرئاسة جامعة العريش يوم السبت الموافق ٢٨ يونيو وذلك برئاسة  محمد عوض تاج الدين مستشار  رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق.

 

 وعضوية كل من: أشرف محمود حاتم - وزير الصحة والسكان الأسبق، وهاله حلمى السعيد - مستشار رئيس الجمهورية،وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية سابقا، وأحمد زكى بدر- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق، ووزير التنمية المحلية الأسبق، وهانی محفوظ هلال - وزير التعليم العالى الأسبق.

وقد بدأت اللجنة مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة العريش يوم السبت الموافق ٢٨ يونيو، وذلك بحضور مرشحى الجامعة لعضوية اللجنة: إبراهيم ناجى محمد - نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب الأسبق، ورفعت  عمر عزوز - نائب رئيس جامعة العريش لشئون التعليم والطلاب الأسبق.

 

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