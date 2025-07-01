الهيئة الوطنية للانتخابات تطلق تطبيقا إلكترونيا على الهواتف لدعم العملية الانتخابية

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة تبذل جهودًا كبيرة لإحداث طفرة رقمية غير مسبوقة في إطار دعم وتطوير البنية التكنولوجية للعملية الانتخابية، وتيسير الإجراءات للمرشحين والناخبين على حد سواء في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.

وأوضح بنداري أن الهيئة قامت بتجهيز 500 جهاز كمبيوتر لتوزيعها على لجان فحص طلبات الترشح، بهدف تسهيل العمل الإداري وضمان سرعة وكفاءة معالجة الطلبات.

كما تم توفير 100 جهاز ماسح ضوئي (سكانر) لرقمنة المستندات المقدمة من المرشحين، بما يضمن حفظها إلكترونيًا وسرعة الرجوع إليها.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن الهيئة قامت بتحديث نظام تلقي طلبات الترشح والفحص، ليتيح متابعة لحظية دقيقة لجميع مراحل التقديم، ومراقبة مدى استيفاء المستندات المطلوبة، مما يسهم في مرحلة طباع أورا الاقتراع بشكل دقيق وسريع.

وفي سابقة تقنية تُطبق لأول مرة، أعلنت الهيئة عن تصميم تطبيق إلكتروني جديد للهواتف المحمولة، يهدف إلى تسهيل مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية. يُمكن من خلال التطبيق التعرف على بيانات اللجنة الانتخابية الخاصة بالناخب، وموقعها الجغرافي بدقة، وذلك عبر التكامل مع خرائط جوجل.

وأشار بنداري إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تواصل العمل على تسخير التكنولوجيا الحديثة لضمان عملية انتخابية أكثر شفافية، وسهولة، ومواكبةً للتحول الرقمي في مؤسسات الدولة.

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