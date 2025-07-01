الوطنية للانتخابات تعلن جاهزية لجان الاقتراع وتيسير التصويت لذوي الهمم

في إطار الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، كثّفت الهيئة الوطنية للانتخابات جهودها لتأمين وتدبير الاحتياجات اللوجستية والفنية للجان الاقتراع على مستوى الجمهورية، بما يضمن سير العملية الانتخابية بكفاءة وشفافية.

وتضمنت تلك التجهيزات توفير صناديق اقتراع شفافة، ومناضد بلاستيكية مخصصة لأعضاء اللجان، إلى جانب سواتر داخل اللجان لضمان سرية التصويت.

كما جرى توفير جميع الأدوات المكتبية المطلوبة لكافة مراحل العملية الانتخابية، من استقبال المرشحين وحتى عمليات الاقتراع والفرز.

كما قامت الهيئة بمراجعة وطباعة أكثر من 35 نموذجًا انتخابيًا تشمل طلبات الترشح، وإجراءات التصويت، ومحاضر الفرز، لضمان دقة الإجراءات وتيسير عمل اللجان.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بذوي الهمم، حيث تم إعداد لوحات إرشادية مخصصة للناخبين من ذوي الإعاقة، سواء البصرية باستخدام طريقة "برايل"، أو السمعية من خلال تصميمات مرئية مبسطة.

كما تم ولأول مرة إصدار كارت إرشادي خاص للمكفوفين بالتنسيق مع المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة، يحتوي على شرح مبسط لآلية التصويت داخل اللجنة الانتخابية.

وتؤكد الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها الكامل بتيسير المشاركة السياسية لجميع المواطنين دون استثناء، وتعزيز مبادئ الشفافية، والمساواة، وحق الجميع في الإدلاء بصوته في بيئة آمنة ومهيأة.

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