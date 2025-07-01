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محافظ المنوفية يتفقد إنشاءات المدارس الجديدة بأحياء شرق وغرب شبين الكوم

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أعمال إنشاءات مدرسة المصرية اليابانية الجديدة والتشطيبات النهائية لمدرسة شبين الكوم الحديثة الرسمية للغات بنطاق حي شرق شبين الكوم بحجم استثمارات 90 مليون جنيه، جاء ذلك خلال زيارته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي وحجم الأعمال المنفذة بعدد من المدارس الجارى إنشاؤها للنهوض بالبنية التحتية لقطاع التعليم، رافقه خلالها المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، رؤساء أحياء شرق وغرب شبين الكوم.
 

كما تفقد محافظ المنوفية إنشاءات مدرسة مصر المتكاملة للغات الجديدة بنطاق حي غرب شبين الكوم باستثمارات 40 مليون جنيه، وشدد بضرورة تكثيف الأعمال والمتابعة اليومية لنسب الإنجاز والدفع بمنظومة العمل وتذليل العقبات، مشيرا إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول تلك المدارس، بالإضافة إلي المدرسة  التجريبية المتكاملة للغات بقرية البتانون الأمر الذى سيساهم في إتاحة الفرصة أمام أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بهذا النوع من التعليم.
 

وخلال تفقده، أكد محافظ المنوفية على أنه لا يدخر جهدًا في دعم المنظومة التعليمية من خلال إنشاء وتطوير العديد من المدارس بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية وتوفير خدمات تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، وأنه يسعى جاهدًا لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة بشتى القطاعات بمختلف الأصعدة لتحقيق نهضة اجتماعية واقتصادية شاملة.

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