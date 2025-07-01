محافظ المنوفية يزور مصابي حادث الإقليمي بمستشفى الجراحات المتخصصة

تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الحالة الصحية لمصابي حادث الإقليمي بمستشفى الجراحات المتخصصة بشبين الكوم، وذلك في إطار زيارته اليومية للاطمئنان والوقوف على مستوى جودة الخدمات المقدمة والتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والإمكانيات الطبية والعلاجية اللازمة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور مصطفي أبو حليمة مدير المستشفى.



حيث استمع محافظ المنوفية إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى عن تطورات الحالة الصحية لـ 3 مصابين والتشخيص الطبي لكل حالة على حده، ومدى تأدية الخدمات الصحية اللازمة بشكل أفضل، موجهًا بالمتابعة والملاحظة الطبية الدقيقة للحالات وتهيئة الأجواء المناسبة لتلقيهم العلاج اللازم حتي تماثلهم للشفاء.

فيما أجرى حوارًا مع أسر المصابين مؤكدًا لهم على أنه في خدمتهم وتحت أمركم فى أى وقت ومتابعته المستمرة واليومية للحالات وتقديم أوجه الدعم والاحتياجات اللازمة ورعايته الشاملة لهم.

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