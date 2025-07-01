الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

فيلم "المشروع x" يصدم الجمهور، ويحقق إيرادات قليلة ليلة أمس

كريم عبدالعزيز، فيتو
كريم عبدالعزيز، فيتو

حقق فيلم المشروع x بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، أمس الأثنين، إيرادات بلغت 895,342 ألف جنيه، في صدمة للجمهور، ومع ذلك فقد تصدر شباك التذاكر بدور العرض السينمائي. 

 

فيلم المشروع X 

ويُعد فيلم المشروع إكس أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه أحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

 

أبطال فيلم المشروع X

وفيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، وشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم  ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كريم عبدالعزيز المشروع X ايرادات المشروع اخبار الفن

مواد متعلقة

فيلم المشروع إكس يحقق إيرادات 1.1 مليون جنيه

مليون ونصف المليون إيرادات المشروع ليلة أمس

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وLM بدءا من اليوم

رئيس النواب يفتح النار على الحكومة بسبب الإيجار القديم (تفاصيل)

قانون الإيجار القديم، صدام بين النواب ووزيرة التنمية المحلية بسبب الأراضي البديلة

دولة خليجية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

بيان عاجل لوزارة التنمية المحلية بشأن قانون الإيجار القديم

حادث طفلة يهز تونس، لحظة العثور على جثة الطفلة مريم أنيس بعد 3 أيام فى عرض البحر (فيديو)

رئيس النواب عن تعديل قانون الإيجار القديم: لسنا في عجلة من أمرنا

تفاصيل التعاقد المنتظر بين الزمالك والمدرب البلجيكي يانيك فيريرا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1-7-2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. حكاية سيدنا هود مع أقوى أهل الأرض

توقيت ساعة الإجابة في يوم عاشوراء

من قصص القرآن الكريم.. صالح ومعجزة الناقة

المزيد
الجريدة الرسمية