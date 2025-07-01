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اقتصاد

البورصة تخسر 19 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي بختام تعاملات اليوم الثلاثاء، جلسة منتصف الأسبوع.  وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.326 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 32707 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 40578 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 14690 نقطة.
 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة 

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 9882 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 13348 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3401 نقطة.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات أمس الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.345 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 32857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 40845 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 14756 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 9967 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13477 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3436 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد، “أولى جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.356 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 33206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 41299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14914 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13457 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.

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30 محدد الأوزان مؤشر الشريعة الإسلامية مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مؤشر إيجي إكس 30 مؤشرات البورصة بختام تعاملات

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