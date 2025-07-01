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أخبار مصر

ضبط 122 طنا من اللحوم والدواجن الفاسدة في حملات بيطرية خلال يونيو

حملات بيطرية
حملات بيطرية

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في  الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن مواصلة جهود تكثيف حملات التفتيش والرقابة على الأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف المحافظات خلال شهر يونيو الماضي.

وقال الدكتور  حامد  الأقنص، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية، بتكثيف الحملات  بهدف حماية صحة المواطنين، وضمان سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني المتداولة بالأسواق، بما يسهم في تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.


وأشار الأقنص إلى إن الحملات المكثفة التي نفذتها مديريات الطب البيطري بالمحافظات خلال يونيو الماضي، أسفرت عن ضبط أكثر من 122 طنًا من اللحوم والدواجن والأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم تحرير 1,553 محضرًا حيال المخالفين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية.


وأكد رئيس الهيئة استمرار حملات التفتيش والرقابة بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مباحث التموين والأجهزة الرقابية المختلفة، لضبط أي مخالفات تهدد صحة المواطنين، والحد من تداول منتجات حيوانية غير مطابقة للمواصفات الصحية.

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