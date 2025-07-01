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الصور الأولى لـ حسام حسن وزوجته بعد انتهاء الخلاف بشأن فيلا كينج مريوط

حسام حسن وزوحته،فيتو
حسام حسن وزوحته،فيتو

كشفت دان آدم،  زوجة الكابتن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، عن  انتهاء الخلاف بينهما على فيلا الكينج مريوط، وجرى التصالح في هذا الشأن وسط إجراءات فعلية وقانونية جرى اتخاذها اليوم. 

حسام حسن يحضر بنفسه

وأوضحت دان، في تصريح مقتضب بصحبة الكابتن حسام حسن، أنه حضر بشخصه لإنهاء ازمة الفيلا التي ثارت بسببها المشكلة الأخيرة، وهو الأمر الذي يؤكد إنهاء خلافات الخاصه بالفيلا، وعودة الأمور لطبيعتها. 

 

انتهاء الخلاف بين حسام ودان 

وكان  محمد شمس، محامي دان آدم زوجة الكابتن حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، قد أصدر بيانا قال فيه:  إنه تم إنهاء الخلافات المثارة بشأن فيلا "الكينج" بين المدير الفني وبحضوره اليوم وبين زوجته دان آدم، بعد فترة من اللغط ومحاولات التشويه التي طالت موكلتنا دون وجه حق.

وأكد شمس، أن هذه الخطوة جاءت بعد أن ثبت للجميع موقف موكلتنا الثابت، الذي التزم بالقانون، واحترام القيم الأسرية، ورفض الانسياق وراء المهاترات الإعلامية أو الاستفزازات الرخيصة التي سعى البعض من خلالها للنيل من كرامتها وصورتها أمام الرأي العام.

 

وأضاف المحامي، أن  دان آدم زوجه الكابتن حسام حسن لم تكن يومًا طرفًا متعنتًا، بل كانت دائمًا صاحبة موقف واضح ومحترم، حافظت فيه على بيتها وحقوقها، ولم تسمح لأحد أن يستخدم اسمها لتحقيق مكاسب أو بطولات زائفة.

وأشاد محمد شمس، بما تم من حضور الكابتن حسام حسن بنفسه لإنهاء الخلاف، وهو ما نعتبره إقرارًا ضمنيًا بحقائق الأمور، وردًّا عمليًا على كل من حاول الإساءة إلى موكلتنا أو تصويرها في غير موضعها.

واختتم المحامي: بالتأكيد أن كرامة موكلتنا كانت وستظل خطًا أحمر، لا يُقبل المساس به، وأننا سنظل على استعداد دائم لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يظن أن الصمت ضعف، أو أن الاحترام تراجع.

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محامي زوجة حسام حسن: انتهاء الخلاف على فيلا الكينج بحضور الكابتن

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