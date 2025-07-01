الثلاثاء 01 يوليو 2025
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"تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية GIS في حفظ وتوثيق التراث" ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

 تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي، ورشة العمل الثانية بعنوان «تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية GIS في حفظ وتوثيق التراث» للمحاضر مهندس معماري نادر محمد خليل؛ الباحث بمركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط.

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 وذلك أيام 15، 16، 17 يوليو 2025، من الساعة 10,00 صباحًا إلى 4,00 مساءً، بمكتبة الإسكندرية، المبنى الرئيسي، قاعة الشراع بالدور الرابع.

وطالبت المكتبة المشاركين بإحضار جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص لحضور الورشة، مؤكدة أنه لضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المهتمين، لن يُسمح بتسجيل من سبق لهم المشاركة في الورشة الأولى.

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