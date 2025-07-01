الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1- 7- 2025 في قطر

اسعار الذهب فى قطر
اسعار الذهب فى قطر اليوم، فيتو

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم الثلاثاء 1-7-2025، استقرارا في أسعار جميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال.

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24  بـ سوق الذهب القطري اليوم عند 391 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 342 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 342 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 293 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 228 ريالا قطريا.

 

الطلب العالمي على الذهب 

 أفاد مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب سجل رقمًا قياسيًا بلغ 4900 طن في 2024، مدفوعًا بارتفاع الاهتمام الاستثماري واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وخلال العام الماضي، كسرت أسعار الذهب الأرقام القياسية 40 مرة، مسجلة زيادة بنسبة 27%، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية التي دفعت البنوك المركزية إلى تعزيز حيازاتها من الذهب للتحوط ضد تقلبات الأسواق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب فى السوق أسعار الذهب في السوق القطري أسعار الذهب البنوك المركزية الطلب العالمي على الذهب الطلب العالمي

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار سجائر مارلبورو وميريت وLM بدءا من اليوم

رئيس النواب يفتح النار على الحكومة بسبب الإيجار القديم (تفاصيل)

بيان عاجل لوزارة التنمية المحلية بشأن قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم، صدام بين النواب ووزيرة التنمية المحلية بسبب الأراضي البديلة

دولة خليجية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

حادث طفلة يهز تونس، لحظة العثور على جثة الطفلة مريم أنيس بعد 3 أيام فى عرض البحر (فيديو)

رئيس النواب عن تعديل قانون الإيجار القديم: لسنا في عجلة من أمرنا

تفاصيل التعاقد المنتظر بين الزمالك والمدرب البلجيكي يانيك فيريرا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تقفز 50 جنيها (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

أسعار الألومنيوم في السوق المحلية اليوم

أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 1-7-2025

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم.. حكاية سيدنا هود مع أقوى أهل الأرض

توقيت ساعة الإجابة في يوم عاشوراء

من قصص القرآن الكريم.. صالح ومعجزة الناقة

المزيد
الجريدة الرسمية