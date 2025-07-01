الثلاثاء 01 يوليو 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يلتقي مديرة المنظمة الدولية للهجرة

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،فيتو

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، آمي بوب، المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، وذلك على هامش مشاركته، نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع لتمويل التنمية، والذي تستضيفه مقاطعة إشبيلية الإسبانية. 

 

 حضر اللقاء كل من السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والسفير  إيهاب بدوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة إسبانيا.

 

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لاستقبال المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمرين بين مصر والمنظمة.

 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر في كافة اتصالاتها على التأكيد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، في ضوء الأعباء التي تواجه الشعوب، جراء حالات عدم الاستقرار وما ينتج عنها من موجات من الهجرة واللجوء.

 

وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى حرص مصر على تقديم مختلف الخدمات للضيوف المقيمين في مصر، وهو ما يعد محل إشادة من قبل المنظمات الدولية.

 

فيما أشادت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون بين مصر والمنظمة، مؤكدة دعم المنظمة لمصر، ولافتة إلى أهمية استمرار التعاون بين الجانبين.

 

وخلال اللقاء، طلب رئيس الوزراء تقديم الدعم اللازم من قبل المجتمع الدولي لمصر في ضوء الأعباء الملقاة على عاتقها، أخذا في الاعتبار التحديات الاقتصادية الراهنة الناتجة عن الأزمات الإقليمية والدولية.

 

وردا على استفسار آمي بوب، تناول الدكتور مصطفى مدبولي جهود مصر بالتعاون مع الدول الأوروبية لتنظيم الهجرة القانونية والعمالة الموسمية في ضوء ما تتمتع به مصر من عمالة ماهرة في كل المجالات.

 

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن استعداده لبحث أي أفكار للتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

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