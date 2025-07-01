إعلان القائمة الطويلة لجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول 2025

أعلن مجلس أمناء جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، بالشراكة مع دار الشروق، القائمة الطويلة للجائزة في دورتها السادسة 2025.

والأعمال كالتالي بالترتيب الألفبائي:

1. المتبجح، للكاتب طارق جمال سالم

2. بني أعور، للكاتب أسامة مقلد

3. حلم الفينيق، للكاتبة منى علي ماهر

4. راية جماعة البك، للكاتب عمر يونس

5. رقص الخيوط، للكاتبة هدى سعد

6. زائر الموت، للكاتب محمد أبو العزم

7. شجرة التين، للكاتب أحمد هريدي

8. في قلبي ثلاث بيضات، للكاتب أحمد رشاد

9. لم يبدأ الرحيل، للكاتب مؤمن عفيفي

10. مواويل الصباح، للكاتبة أميمة رشوان

موعد الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خيري شلبي في 21 يوليو 2025، فى ذكرى ميلاد الفنانة إيمان خيري شلبي مؤسسة الجائزة، ثم إعلان الفائز 9 سبتمبر 2025، بالتزامن مع ذكرى رحيل الروائي خيري شلبي، كما أنه من المقرر أن تتولى دار الشروق نشر العمل الفائز.

فكرة جائزة خيري شلبي وشروطها

فكرة الجائزة كما أعلنت عنها إيمان خيري شلبي عام 2020 تأتي تخليدًا لذكرى الكاتب الكبير خيري شلبي (1938 – 2011)، وتستهدف تقديم الوجوه الإبداعية الجديدة في عالم الرواية ومساعدة الكتاب الذين لم تتح لهم فرصة النشر من قبل لنشر عملهم الروائي الأول.

تشترط الجائزة أن يكون المتقدم لها مصري الجنسية، وألا يكون قد نشر عملا روائيا من قبل، سواء في طبعة ورقية أو إلكترونية، ولا يُشترط حد أقصى للسن.

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