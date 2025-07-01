تعليق الصحف الإنجليزية على فوز الهلال السعودي أمام مانشستر سيتي

علقت الصحف الإنجليزية الصادرة اليوم الثلاثاء على الفوز والإنجاز الذي حققه فريق الهلال السعودي ضد مانشستر سيتي والتغلب بنتيجة 4-3، في دور ال16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025 والصعود لربع النهائي.

وسيواجه فريق الهلال السعودي نظيره فلومينينسي البرازيلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

تعليق صحف إنجلترا على هزيمة مانشستر سيتي أمام الهلال السعودي

قالت صحيفة "بي بي سي سبورتس": "الهلال يصعق مانشستر سيتي في مباراة مثيرة بسبعة أهداف في كأس العالم للأندية، ليتسلق الفريق السعودي قمة إيفرست، مع وجود مؤشرات مقلقة للمان سيتي".

وعلق موقع "ديلي ميل": "مانشستر سيتي انهار مرة أخرى عندما ساءت الأمور، الفريق لديه هشاشة دفاعية واضحة، تم إجبارهم على دخول الوقت الإضافي واستقبال هدفين في وقت متأخر من المباراة في مفاجأة كبيرة".

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس": "فريق بيب جوارديولا يخرج من كأس العالم للأندية بعد خسارة مفاجئة أمام الهلال، أنهت هزيمة مانشستر سيتي آمال مواجهة محتملة بين فريقين إنجليزيين خالصين في الدور قبل النهائي ضد تشيلسي، حيث سيواجه البلوز فريق بالميراس البرازيلي في ربع النهائي يوم الجمعة".

وعلقت صحيفة "ميرور": "خروج مانشستر سيتي من كأس العالم للأندية على يد الهلال السعودي في جرس إنذار كبير بعد موجة الصيف، وتركت هذه الهزيمة لاعبي مانشستر سيتي على ركبهم ويبدو عليهم الصدمة عند صافرة النهاية بعد 120 دقيقة من الدراما العالية والمباراة المثيرة التي لا تنسى في ملعب كامبينج وورلد في أورلاندو".

وأكدت صحيفة "ديلي ستار": "الهلال يقصي مانشستر سيتي من مونديال الأندية، ليضرب موعدا مع فلومينينسي في ربع النهائي البطولة بعد تخطي إنتر ميلان".

وتابعت صحيفة "ذا أثليتيك": "حقق الهلال السعودي فوزا تاريخيا على مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية، بعد فوزه المثير 4-3 في الوقت الإضافي في مباراة دور الـ16، ليختتم يوما من المفاجآت، وقد حصل نادي الهلال بقيادة سيموني إنزاجي على 13.7 مليون دولار إضافية، ويمكن أن يحصل على المزيد عندما يواجه فلومينينسي في ملعب كامبينج وورلد في أورلاندو في ربع النهائي يوم الجمعة".

وأوضحت صحيفة "ذا تايمز": "مانشستر سيتي يودع كأس العالم للأندية على يد الهلال السعودي في مباراة مثيرة شهدت سبعة أهداف".

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