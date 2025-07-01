بدء التقديم الورقي لجامعة جنوب الوادي الأهلية للعام الدراسي الجديد

بدأت جامعة جنوب الوادي الأهلية، صباح اليوم الثلاثاء في استقبال الطلاب الراغبين في الالتحاق ببرامجها الأكاديمية للعام الجامعي 2025 / 2026، وذلك من خلال التقديم الورقي المباشر بمقر الجامعة بمدينة قنا.



وأكد عكاوي أن الجامعة الاهلية بدأت في استقبال الطلاب الحاصلين على الشهادات عام 2024 من طلاب الثانوية العامة المصرية، والثانوية الأزهرية، والشهادات المعادلة العربية والأجنبية، الثانوية الأزهرية، مدارس النيل الدولية، مدارس المتفوقين stem.

وطلاب المعاهد الفنية والمدارس الفنية الصناعية المتقدمة خمس سنوات بالنسبة للراغبين في الالتحاق ببرنامج الهندسة، وكذلك خريجي المعاهد الفنية التجارية والمدارس الفنية التجارية للراغبين في الالتحاق ببرنامج العلوم الإدارية والمالية

والحاصلين على الشهادات 2025 من طلاب المعادلات العربية والاجنبية ومدارس النيل الدولية.

البرامج المتاحة هذا العام بجامعة قنا الأهلية

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد إسماعيل، النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، أن البرامج المتاحة هذا العام تشمل برامج الطب والجراحة، والعلاج الطبيعي، والصيدلة الإكلينيكية، والتمريض، والهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الألسن بقسمي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية والترجمة، وبرامج العلوم الإدارية والمالية باللغتين العربية والإنجليزية.

وأكد أن الجامعة تلتزم بتطبيق الحد الأدنى المعلن لكل شهادة وبرنامج على حدة وفقًا للقواعد المنظمة لقبول طلاب عام 2024، ويستمر التقديم حتى الخامس عشر من يوليو الجاري، مع تسليم صور المستندات المطلوبة والاطلاع على الأصول، ودفع رسوم طلب الالتحاق، والتي تبلغ 1500 جنيه مصري، غير قابلة للاسترداد، ويتم سدادها إلكترونيًا داخل مقر الجامعة. وقد وفرت الجامعة مسارات واضحة لتقديم الدعم الفني والإرشاد الأكاديمي، بما يضمن تجربة تسجيل ميسرة وآمنة للطلاب وأولياء أمورهم.

كما تم تخصيص مقرات محددة لكل مجموعة من البرامج الأكاديمية لضمان سهولة التنظيم وسرعة الإجراءات. يُقدَّم الطلاب المتقدمون لبرنامجي الطب والجراحة والصيدلة الإكلينيكية بأوراقهم في مبنى طبي 3، بينما يتم استقبال ملفات الراغبين في الالتحاق ببرنامجي العلاج الطبيعي والتمريض في مبنى طبي 2.

وطلاب برنامجي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والهندسة، فيتم التقديم من خلال مبنى هندسي 1، فيما خُصص المبنى الإداري لاستقبال الطلاب المتقدمين لبرامج الألسن والعلوم الإدارية والمالية.

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