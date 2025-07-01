أمن القاهرة يحل لغز سقوط طالبة ثانوية عامة من عقار بدار السلام

نجحت الإدارة العامة لمباحث القاهرة فى حل لغز العثور على جثة طالبة ملقاة أسفل عقار بـمنطقة دار السلام، وتبين أن الفتاة أقدمت على إنهاء حياتها.

واضافت التحريات أن الطالبة قفزت من شرفة شقتها بالطابق السابع بالعقار الذي عثر أسفله على الجثة، لمرورها بحالة نفسية بسبب امتحانات الثانوية العامة، فسقطت على الأرض مفارقة الحياة.

واكدت التحريات عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.

العثور على جثة طالبة بالثانوية العامة بدار السلام

تلقي قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة فتاة أسفل عقار بدائرة القسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة طالبة بالثانوية العامة أسفل عقار بها كدمات وكسور متفرقة بجسدها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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