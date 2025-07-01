إحالة 37 تقريرا من النواب إلى الحكومة، تعرف عليها

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة عدد من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من العديد من الأعضاء، إلى الحكومة.

النواب يوصي الحكومة بتنفيذ توصيات التقارير المحالة

من جانبه أوصى رئيس مجلس النواب، الحكومة بتنفيذ ما ورد في هذه التقارير من توصيات.

تفاصيل إحالة عدد من التقارير إلى الحكومة من مجلس النواب

وتضمنت الإحالات من مجلس النواب، إلى الحكومة، اقتراحات بشأن العديد من المشكلات في المحافظات المختلفة.

وجاءت الإحالات على النحو التالي:

1.العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن سرعة صرف فروق الأساسى للعاملين بالتربية والتعليم وتنفيذ الأحكام الحاصلين عليها – محافظة أسيوط.

2.العضو محمد عبد الحميد هاشم، بشأن تسوية جمعية بنجر السكر بجمعية قصب السكر وصرف جنيه على كل طن بنجر سكر – محافظة كفر الشيخ.

3.العضو السيد الخضر جوهر، بشأن إحلال وتجديد مدارس (شرنقاش الإعدادية، عبد الرحمن كامل الابتدائية ديسط، السمار) مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

4.العضو سحر العشرى، بشأن إنشاء ملحق بمدرسة الشهيد محمود شعبان بمنشية نظيف على أرض تابعة لمديرية الزراعة – مركز سمنود – محافظة الغربية.

5.العضو منى عمر، بشأن إنشاء مدرسة إضافية بالمساحة الكبيرة الموجودة بمجمع مدارس أرض العوايد وأبو بكر الصديق – محافظة الإسكندرية.

6.العضو رحاب الغول، بشأن بناء جناح جديد على المساحة الفضاء بمدرسة الشرارة الإبتدائية – محافظة قنا.

7.العضو آمال عبد الحميد، بشأن تخصيص فصول جديدة بالمدارس لذوي الهمم فى محافظة الغربية.

8.العضو أحمد حجازى، بشأن إحلال وتجديد مدرسة التعليم الأساسى بقرية ميت موسى – مركز شبين الكوم – محافظة المنوفية.

9.العضو إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى بمنطقة نجع على فرج بقرية الصوامعة – مركز طهطا – محافظة سوهاج.

10.العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن تركيب تانك أوكسجين للمركز الطبي بقرية منقباد لوجود حضانات أطفال تعمل بأسطوانات أوكسجين – محافظة أسيوط.

11.العضو وحيد فودة، بشأن ضرورة تطوير مستشفى المنصورة الدولي ومطابقتها للمواصفات والمعايير – مدينة المنصورة – محافظة الدقهلية.

12.العضو محمد عبد الرحمن راضى، بشأن إنشاء فصل واحد تمريض بنين بمستشفى روض الفرج العام – محافظة القاهرة.

إنشاء مستشفى أخميم المركزي

13.العضو زكريا حسان، بشأن إنشاء مستشفى أخميم المركزي – محافظة سوهاج.

14.العضو مجاهد نصار، بشأن تزويد مستشفى ناصر التخصصي بجهاز أشعة رنين مغناطيسي حديث بمدينة شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

تشغيل ماكينات الغسيل الكلوي

15.العضو أحمد حمدي خطاب، بشأن توفير أماكن جديدة وتجهيزها لتشغيل ماكينات الغسيل الكلوي بقرى مركز ومدينة كفر الدوار – محافظة البحيرة.

16.العضو خالد أبو نحول، بشأن إنشاء مستشفى متخصص لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات لخدمة مركزى فرشوط، وأبو تشت بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي – محافظة قنا

17.العضو محمد حمدي دسوقي، بشأن استكمال أعمال الغاز الطبيعي بقرية شطب - مركز أسيوط - محافظة أسيوط.

18.العضو السيد الخضر جوهر، بشأن إنشاء جناح فصول ابتدائي بمعهد بساط الابتدائي الأزهري – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

19.العضو السيد الخضر جوهر، بشأن إعادة ترميم معهد بساط الابتدائي والإعدادي والثانوي الأزهري ببساط – مركز طلخا – محافظة الدقهلية.

20.العضو بلال حامد النحال، بشأن إحلال وتجديد معهد الشيخ يوسف عطية الابتدائي الأزهري بقرية درشابة – مركز الرحمانية – محافظة البحيرة.

21.العضو محمد طلبة، بشأن إحلال وتجديد وتوسعة كوبرى الكيلو عند 14 على ترعة الإسماعيلية - قرية النصر - مركز القنطرة غرب - محافظة الإسماعيلية

22.العضو محمد حمدى دسوقى، بشأن عمل ربط خطوط الصرف الصحى لمنطقة المخابرات خلف مصنع سيد بمدينة أسيوط على محطة المراغى بدل من محطة نائلة خاتون ورفع كفاءة محطة المراغى بتركيب طلمبات بقدرة أعلى لاستيعاب التصرفات – محافظة أسيوط.

23.العضو زكريا حسان، بشأن سرعة تسليم وتشغيل محطة الصرف الصحى بقريتى آبار الملك وآبار الوقف – محافظة سوهاج.

24.العضو إبراهيم عويس، بشأن طرح مشروع صرف صحى البر الغربى بالقناطر الخيرية على محطة شركس - محافظة القليوبية.

25.العضو أحمد حمدى خطاب، بشأن إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب بشارع المدرسة بعزبة الربعمائة التابعة للوحدة المحلية دفشو - مركز كفر الدوار - محافظة البحيرة.

26. العضو عصام محمد ياسين، بشأن استكمال مشروع إدخال منظومة الصرف الصحى بقرية منيل جويدة التابعة لمركز أشمون – محافظة المنوفية.

27.العضو عثمان المنتصر، بشأن إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بقرية صفط الغربية – مركز المنيا – محافظة المنيا.

28.العضو عثمان المنتصر، بشأن إنشاء محطة صرف صحى لقرى شرق النيل التابعة للوحدة المحلية لنزلة حسين – مركز المنيا – محافظة المنيا.

29. العضو منى عمر، بشأن وضع خطة لاستغلال منطقة بحيرة نبع الحمراء باعتبارها أحد المسارات الهامة في مسار العائلة المقدسة – منطقة وادى النطرون – محافظة البحيرة.

30.العضو ريهام عبد النبي، بشأن إنشاء مركز شباب لخدمة أهالي منطقة حى السلام بطريق الخزان منطقة الكرور على أرض ولاية وزارة الموارد المائية والرى – محافظة أسوان.

31.العضو أحمد عبدالسلام قورة، بشأن عمل النجيل وتجديد ملعب مركز شباب أولاد خلف التابعة لمركز دار السلام- محافظة سوهاج.

32.العضو زكريا حسان، بشأن إنشاء مركز شباب نجع حامد بمركز ساقلته – بمحافظة سوهاج.

33.العضو جابر أبو خليل، بشأن إحلال وتجديد مركز شباب قرية الرقبة بمجلس قروى بنبان – مركز دراو – محافظة أسوان.

34.العضو إلهامى البارودى، بشأن استبدال النجيل بملعب كرة القدم الرباعى بمركز شباب الحى القبلى بمدينة جرجا – محافظة سوهاج.

35.العضو سناء السعيد، بشأن سرعة توسعة الطريق لمدخل قرية العقال القبلي بمركز البداري – محافظة أسيوط.

36.العضو جيهان البيومي، بشأن إنشاء مطب صناعى فى كلًا من منطقتى جامع عمرو بن العاص، ورئاسة حي مصر القديمة – محافظة القاهرة.

37.العضو مرفت عبد العظيم، بشأن إعادة رصف طريق الفيوم/القاهرة الصحراوى – محافظة الفيوم.

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