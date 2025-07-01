وظائف جديدة لمعلمي الحصة.. الإعلان عن 14031 وظيفة معلم مساعد مادة اللغة العربية.. الشروط والمؤهلات المطلوبة.. وخطوات وموعد التقديم

أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن مسابقة للتعاقد مع عدد 14031 في وظيفة معلم مساعد لمادة اللغة العربية لمرحلة التعليم الأساسي (الإبتدائي – الإعدادي) وذلك بجميع محافظات الجمهورية، على أن يكون المتقدمون من الذين سبق الاستعانة بهم للعمل بنظام الحصص في المدارس الرسمية والرسمية لغات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.



وأوضح رئيس الجهاز أنه يمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، على أن تُتاح فترة التقديم للمسابقة خلال الفترة من 16 حتى 29 يوليو 2025.

ومن خلال السطور التالية نستعرض الأوراق والشروط والمؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية لمعلمي الحصة.

شروط التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية لمعلمي الحصة

وتتضمن شروط التقديم لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية لمعلمي الحصة ما يلي:

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاما.

- مؤهل عال

- ألا يقل التقدير عن مقبول

المؤهلات المطلوبة لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية لمعلمي الحصة

وعن المؤهلات المطلوبة لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية لمعلمي الحصة ما يلي:

*مؤهل عال، تربية: (أساسي - خاص - عام - أزهر) تخصص لغة عربية.

*مؤهل عال - علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، تخصص لغة عربية.

*مؤهل عال - علوم ذوي الإعاقة والتأهيل (البرنامج التربوي) تخصص لغة عربية.

*مؤهل عال - الدراسات الإنسانية (شعبة التربية) تخصص لغة عربية.

*مؤهل عال - العلوم الأزهرية.. تخصص لغة عربية.

*مؤهل عال - كليات أخرى (دبلوم تربوي).. تخصص لغة عربية.

الأوراق المطلوبة لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية لمعلمي الحصة، تتضمن ما يلي:

معلم مساعد، فيتو

عن الأوراق المطلوبة لوظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية لمعلمي الحصة تتضمن ما يلي:

المستندات المطلوبة:

الصورة الشخصية

الرقم القومي وجه أول سارية

الرقم القومي وجه ثاني سارية

المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى إن وجد

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للأناث

الدبلوم التربوي

إيصال الإيداع البنكي

إفادة معتمده من المدرسة والإدارة التعليمية بقيامه بالعمل لديهم بنظام الحصة.

وعن المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم حصة مادة اللغة العربية، تشمل ما يلي:

- محافظة جنوب سيناء

- محافظة شمال سيناء

- محافظة مطروح

- محافظة الوادي الجديد

- البحر الأحمر

- الأقصر

- محافظة أسوان

- قنا

- معلم حصة مادة اللغة العربية بمحافظة سوهاج

- محافظة أسيوط

- المنيا

- الفيوم

- محافظة بني سويف

- الجيزة

- محافظة الإسماعيلية

- معلم حصة مادة اللغة العربية بمحافظة البحيرة

- محافظة المنوفية

- الغربية

- كفر الشيخ

- القليوبية

- محافظة الشرقية

- الدقهلية

- دمياط

- محافظة السويس

معلم حصة مادة اللغة العربية بمحافظة بورسعيد

- الإسكندرية

- محافظة القاهرة.

وأكد المهندس حاتم نبيل أن هذه المسابقة تأتي في إطار التكليفات الرئاسية المستمرة بدعم قطاع التعليم، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لمعلمي الحصة، بما يساهم في استقرار العملية التعليمية ورفع كفاءة الخدمة التعليمية المقدمة للطلاب.



وأشار إلى أن الجهاز ينتهج نهجًا جديدًا في تبسيط الإجراءات، مع الحفاظ على جودتها وكفاءتها، بهدف التيسير على المواطنين والجهات الحكومية على حد سواء.

ومن المقرر الإعلان لاحقًا عن المزيد من الإجراءات التي تسهم في تسهيل وتبسيط العمل الإداري، بما يعزز تحقيق أهداف الإصلاح الإداري بكفاءة.

ملاحظات هامة يجب مراعاتها أثناء التسجيل

ووضع الجهاز عدة ملاحظات هامة جدا يجب مراعاتها أثناء التسجيل:

- يتعين عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقرره والحصول على إيصال الإيداع.

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الإسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

في حال تقديم إفادة بالموهل يلزم أن تكون حديثة ومعتمدة، وأن يكون موضحًا بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملًا والتخصص والتقدير العام والنسبة الموئية وسنة التخرج، وفى حال القبول المبدئى يجب إحضار أصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الإلكتروني.

- في حال الإعاقة يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 28 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)، علمًا بانه يكون الإيصال واردا به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكذا رقم حساب الجهاز، وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.