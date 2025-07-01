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توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية السويدي لاستكشاف وإنتاج خام الفوسفات بمناجم السباعية

توقيع مذكرة تفاهم،
توقيع مذكرة تفاهم، فيتو

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة السويدي كاب للاستثمارات، وذلك بهدف إقامة شراكة في استكشاف واستغلال وإنتاج خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل (مناجم السباعية)، إلى جانب رفع تركيز الخام وإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.

قام بالتوقيع الجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمهندس عبد الرحمن احمد السويدي عن المجموعة، بحضور  الدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة 

 

دراسة وتقييم احتياطي خام الفوسفات 

وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون بين الطرفين في دراسة وتقييم وتأكيد احتياطي خام الفوسفات بالمنطقة، مع إمكانية دخول مجموعة السويدي أو الشركات التابعة لها في مفاوضات مستقبلية لتأسيس شركات مشتركة بغرض تنفيذ عمليات الاستكشاف والإنتاج، في إطار شراكة استراتيجية تهدف لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الموارد الطبيعية.

وأكد الوزير كريم بدوي عقب التوقيع أن قطاع التعدين المصري يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني الواعدة، مشيرًا إلى توجيهات القيادة السياسية بزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من اقل من1% إلى ما بين 5-6% خلال السنوات المقبلة.

وأضاف بدوى أن الشراكة مع مجموعة السويدي تمثل نموذجًا للتعاون البنّاء بين الدولة والقطاع الخاص، مما يسرّع من تنفيذ المشروعات ويحقق عوائد اقتصادية ملموسة.

ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد السويدي عن سعادته بهذه الخطوة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام المجموعة للاستثمار في مجال الثروات التعدينية، مؤكدًا أن المشروع سيُسهم في إقامة صناعات تحويلية قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للفوسفات المصري.

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