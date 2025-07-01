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الرواتب تصل لـ 1800 درهم، بدء اختبارات المتقدمين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات

بدء اختبارات المتقدمين
بدء اختبارات المتقدمين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات، فيتو
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أعلن محمد جبران وزير العمل ، اليوم الثلاثاء، عن بدء الاختبارات العملية، داخل مركز التدريب المهني ببولاق، وذلك للكوادر المصرية التي تقدمت إلى فرص العمل التي أعلنت عنها الوزارة  مؤخرا، للعمل في شركة تروجان للمقاولات العامة بالإمارات.

وقال جبران إن هذه الاختبارات الجديدة تأتي في إطار جهود وزارة العمل لتوفير كوادر مدربة وماهرة لتلبية احتياجات سوق العمل في الخارج، وذلك بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج. 

 

بدء اختبارات المتقدمين للعمل بشركة مقاولات بالإمارات 

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عبدالعزيز عثمان،عبارة عن عدد 100 حداد مسلح، و100 نجار مسلح، و100 عامل متخصص في تركيب السيراميك، وبرواتب شهرية تصل إلى 1800 درهم، مع توفير الإقامة، والمواصلات، والتأمين الصحي، وبدل ساعات عمل إضافية.  

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