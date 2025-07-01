برابط للتقديم، العمل تعلن توفر 1787 وظيفة بمشروع محطة الضبعة النووية

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن توفر 1787 فرصة عمل جديدة للشباب المصري، وذلك في مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع إحدى الشركات، بمحافظة مطروح، حيث وتتنوع فرص العمل المتاحة في عدد من المهن الفنية المطلوبة داخل المشروع.

وأوضح الوزير أن فرص العمل تشمل:771 وظيفة حداد مسلح، 513 وظيفة نجار مسلح، و392 وظيفة شداد معدني "سقالات"،و111 وظيفة فورمجى...وأشار إلى أن التقديم متاح من خلال الرابط التالي هنا.

وأوضحت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن المزايا المقدمة تتضمن: راتب شهري يتراوح من 9500 إلى 11000 جنيه، بالإضافة إلى سكن مجهز بالقرب من موقع العمل، وثلاث وجبات يوميًا، ومواصلات من وإلى مقر الإقامة، مع صرف حوافز شهرية وإنتاجية.

وأكدت أن الوزارة حريصة على متابعة جميع إجراءات التوظيف لضمان توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة للعمال داخل أحد أهم المشروعات القومية في مصر..وقالت: إن التقديم من اليوم الثلاثاء الموافق 1-7-2025،ولمدة اسبوعين.

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