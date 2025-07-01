الثلاثاء 01 يوليو 2025
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محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة تمناية بصحراوي المنيا

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة تمناية بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة تمناية بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص وهم محمد طلعت محمد، 37 عاما، هانى شعبان جمعة، 38 عاما، محمد حجازى على، 38 عاما، محمد حجازي رضوان، مختار رجب حنفي جميعهم مقيمين في قرية سوادة التابعة إداريا لمركز المنيا.


تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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