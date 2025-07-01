3 التزامات على المستأجرين وفقا لمشروع القانون الجديد للإيجار القديم

في ظل التعديلات التي شهدها قانون الإيجار القديم، بدأت تظهر ملامح جديدة للعلاقة بين المالك والمستأجر، تُعيد التوازن إلى هذه العلاقة التي طالما أثارت جدلًا قانونيًا واجتماعيًا واسعًا.

ووفقًا لمشروع القانون الجديد، أُقرّت مجموعة من الالتزامات والضوابط التي باتت مُلزمة للمستأجرين، بهدف تنظيم عملية الإيجار وضمان حقوق الطرفين، لا سيما بعد أن ظلت بعض العقود القديمة قائمة لعقود طويلة دون تعديل. في هذا التقرير، نسلّط الضوء على أبرز هذه الالتزامات، وتداعياتها على المستأجرين في المرحلة القادمة.



وحسب المادة (٧) من مشروع قانون الإيجار القديم ومع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:

(1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

(۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

قانون الإيجار القديم



وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس إعلان عدد من النواب اعتراضهم علي مشروع قانون الايجار القديم.



وترصد فيتو أبرز اعتراضات النواب، كالتالي:

النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، حذر من أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يمثل عقابًا اجتماعيًّا.

وقال عضو مجلس النواب: ‘إن كنا للعدل طالبين فالرحمة قبل العدل مبغية"، قائلا: "أنا مالك عندنا مكان إيجار قديم جدي ووالدي أجروا الشقق وعارفين وقالوا لنا إنها ستورث".

وأردف: "الحاج محمود اللي أجر مننا سنة 1990 راجل موظف محترم، طلع معاش عمره 73 سنة، يطلع بعد 7 سنين بموجب المشروع ده، مش كل الورثة، زيي أنا كده بقوله تموت قبل السبع سنين".

سؤال حول موقف المستأجرين في مدن ليس لها ظهير صحراوي

وتساءل عضو مجلس النواب: “أي حد في مدينة المحلة الكبرى أو مدينة مثل بورسعيد أوغيرها من المدن ليس لها ظهير صحراوي الناس تروح فين؟، متابعا: هل هتبعتهم مدن تانية، هتوديهم الصحرا؟”.

عقاب جماعي من الحكومة في ثورة 30 يونيو

واستطرد إمام: "هذا القانون في ذكرى 30 يونيو بدل ما نصحح خطأ تاريخي نعمل عقاب اجتماعي للمستأجرين ونحكم عليهم بالموت قبل السبع سنين أو تطردوا في الشارع".

وتابع: "اللي بيحصل ده غلط ومحتاجين وقفة لإن كده بنولع في الناس بنقولهم احنا مش معاكم ونقول لكبار السن إن المجلس ده اللي طلع قانون المسنين والحكومة ما طلعتش لائحته، كفاية عليكم كده".

وأكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب رفضه مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، وقال "لا شك أن هذه جلسة تاريخية يتحمل كل منا مسؤوليته أمام الله والشعب".

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة أمس "من واقع قانوني بحت أخاطب وجدان الأغلبية التي أثق أن وجدانها الوطني لابد وحتمًا أنه ينحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي"، واعتبر أن "الحكومة تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب المصري".

اقتراحات حول قانون الإيجار القديم

وتابع: "أخذ من حديث الوزير محمود فوزي النهائي، قال إحنا حكومة دستورية في ظرف استثنائي"، لافتًا إلى أن "هذه الحكومة ادعت انتهاء الظروف الاستثنائية وجعلت منها مبررًا لإنهاء العلاقة الإيجارية وعودتها لأسس القانون المدني".

وشدد داود على أن القوانين التي صدرت ليست مرتبطة بثورة 1952 موضحًا أول قانون سنة 1920 أثناء الحرب العالمية الأولى عندما تتدخل البرلمان ونظم العلاقة الإيجارية، كما حدث تدخلًا في الحرب العالمية الثانية سنة 1941، وقال "لم يكن مرتبط بقوانين اشتراكية، قوانين الليبرالية والاشتراكية تتدخلا عندما يكون للتنظيم مقتضى".

وقال داود: "نتكلم عن أهلنا الناس الكبيرة في السن ما فيش واحد فينا له عم والا خال ولا جار ولا مدرس ولا مدرسة، دي مكافأة شعب مصر في 30 يونيو؟".

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