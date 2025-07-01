خطوات التقديم إلكترونيا على شقق سكن لكل المصريين 7 لمحدودي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح جديد لشقق سكن لكل المصريين 7 للمواطنين محدودي الدخل.

ويبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي.

الطرح سيكون للعملاء السابق تقدمهم بإعلان "سكن لكل المصريين 5 " فقط ممن هم خارج الأولوية أو غير منطبق عليهم الشروط (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن)، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز خلال المدة المحددة لذلك، وذلك بشرط انطباق محددات الإعلان الحالي على طلباتهم، على أن يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم يلي ذلك فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، ليتم تحديد الموقف النهائي لملفات المتقدمين وتحديد العملاء ممن سيتم التعامل على طلباتهم.

وأطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فيديو توضيحي يبرز خطوات التقديم ورفع المستندات للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح الأول من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وإيضاحها لهم، بما يمنح كل مواطن الفرصة للتقديم لحجز وحدة سكنية ضمن الإعلان بسهولة ويسر.



وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يمكن مشاهدة الفيديو من خلال زيارة الصفحات الرسمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذا الصفحات التابعة للوزارة "مرفق الفيديو".

وأوضحت مي عبد الحميد أن الفيديو المقدم للمواطنين يوضح خطوات التقديم، حيث تتضمن الخطوة الأولى الدخول على الموقع الإلكتروني.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه ينبغي على المواطنين ملء البيانات الشخصية المطلوبة بدقة ثم الضغط على زر “تسجيل”، ثم إدخال الكود المرسل إلى رقم الهاتف الذي قام المواطن بكتابته أثناء التسجيل، ثم الضغط على زر “تفعيل”.

وأكدت أنه يجب على المواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية الضغط على زر “تقديم طلب وحدة سكنية”، ثم قراءة الإقرار والموافقة على الشروط والأحكام الواردة به قبل البدء في الخطوات التالية.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه يجب على المواطنين ملء استمارة تقديم طلب حجز الوحدة السكنية بالبيانات الشخصية الخاصة بهم، مع التاكد من صحة البيانات المقدمة، ورفع الملفات المطلوبة في ملف PDF لا يتجاوز حجمه 2ميجابايت ثم الضغط على زر "إرسال" لإنهاء المرحلة الأولى من التقديم، والخاصة برفع المستندات تمهيدًا لمراجعتها.

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