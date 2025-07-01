الاتحاد الكويتي يكشف الموعد المقترح لإقامة السوبر المصري

أكد صالح المجروب الأمين العام للاتحاد الكويتي أن بطولة كأس السوبر المصري ستقام في الكويت خلال شهري نوفمبر أو يناير القادمين.

الكويت تتمسك بإقامة السوبر المصري

وأضاف المجروب عبر برنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي بالقناة الأولى: حرصنا في الكويت على التمسك باستقبال السوبر المصري هذا الموسم خاصة في ظل تواجد عدد كبير من الجالية المصرية في الكويت.

وتابع أن الحضور الجماهيري المنتظر سيكون كلمة السر في نجاح إقامة السوبر المصري في الكويت.

وأشار صالح المجروب في تصريحاته إلى أن الكويت بها جالية مصرية كبيرة وهي فرصة جيدة لاستضافة كأس السوبر المصري، وهناك اتصالات تمت بين مسؤولي الاتحادين الكويتي والمصري.

وأردف: إستاد جابر الأحمد على رأس الملاعب التي سوف تستضيف كأس السوبر المصري، والبنية التحتية جاهزة، حيث استضفنا بطولة كأس الخليج ونجحت نجاحًا مبهرًا.

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