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تعليم قنا: قبول ملفات التقديم بالمدارس دون التقيد بالكشف الطبي

هاني عنتر الصابر
هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فيتو

وجه هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بقبول ملفات التقديم من أولياء الأمور بالمدارس دون التقيد بالكشف الطبي، مع التعهد بتقديمه قبل بدء الدراسة في منتصف شهر سبتمبر المقبل.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا بتيسير إجراءات التقدم لمرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.

 

التخفيف عن أهالي التلاميذ المتقدمين في قنا

الجدير بالذكر أن التنسيق مع الدكتور محمد مصطفى مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بقنا أسفر عن تخصيص لجان متنقلة بالمدارس لإجراء الكشف الطبي والتخفيف عن أهالي التلاميذ المتقدمين، علما بأن التقدم ورقيا  يبدأ اعتبارًا من اليوم  أول يوليو بحسب القواعد والكتب الوزارية المنظمة.

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التأمين الصحي بقنا الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا

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