مواعيد مباريات اليوم في دور الـ16 بكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، مباراتان في إطار لقاءات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر حتى 13 يوليو الحالي.

مباريات كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء

مانشستر سيتي مع الهلال السعودي 4 صباحًا - إم بي سي مصر 2.

ريال مدريد مع يوفنتوس 10 مساء - إم بي سي مصر.

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