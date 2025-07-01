الثلاثاء 01 يوليو 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في دور الـ16 بكأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

تقام اليوم الثلاثاء، مباراتان في إطار لقاءات دور الستة عشر ببطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر حتى 13 يوليو الحالي.

مباريات كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء 

مانشستر سيتي مع الهلال السعودي 4 صباحًا - إم بي سي مصر 2.

ريال مدريد مع يوفنتوس 10 مساء - إم بي سي مصر.

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كأس العالم للأندية 2025 كأس العالم للأندية ريال مدريد يوفنتوس الهلال السعودي مانشستر سيتي

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