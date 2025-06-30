الثلاثاء 01 يوليو 2025
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سياسة

حزب الجبهة الوطنية يعلن تشكيل أمانة العمال المركزية برئاسة عبد الفضيل

الجبهة الوطنية، فيتو
الجبهة الوطنية، فيتو

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تشكيل أمانة العمال المركزية، وذلك ضمن خطة الحزب لتعزيز دوره في دعم قضايا العمال والنهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وقد تم اختيار النائب عادل عبد الفضيل أمينًا للأمانة، وهو رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، لما له من خبرة طويلة في مجال العمل النقابي والتشريعي.

وشمل التشكيل تعيين عدد من الأمناء المساعدين وهم:
• هيثم حسين
• علي عبدالباسط
• محمد محمود
• أحمد بدوي

كما ضمت عضوية الأمانة المركزية كلًا من:
• سعيد رفاعي
• محمد عبدالمقصود
• خالد وفيق
• حسين محمد
• بدري كمال
• إيهاب خلاف
• أسامة عطوة
• رحاب دويـدار
• رضوى عبدالمنعم
• نهاد عبيد
• محمود بدوي
• حمدي عزام
• محمد صادق
• محمد علي

ويأتي هذا التشكيل تأكيدًا على حرص حزب الجبهة الوطنية على التوسع التنظيمي وتمكين الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع العمال باعتباره ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني.

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