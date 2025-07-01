فلومينينسي يفوز على إنتر ميلان 0/2 ويصعد لربع نهائي كأس العالم للأندية

انتهت مباراة إنتر ميلان الإيطالي أمام فلومينينسي البرازيلي بنتيجة 0/2 للأخير، في المباراة التي أقيمت على ملعب بنك أمريكا، مساء الإثنين، في دور الـ16 لبطولة كأس العالم للأندية 2025.

سجل هدفي فلومينينسي في شباك إنتر ميلان، جيرمان كانو في الدقيقة 3، هركوليس في الدقيقة 90+3.

تشكيل إنتر ميلان ضد فلومينينسي

يان سومر - أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري - ماتيو دارميان - فيديريكو ديماركو - مخيتاريان - كريستيان أصلاني - نيكولا باريلا - دينزل دومفريس - ماركوس تورام - لاوتارو مارتينيز.

تشكيل فلومينينسي أمام إنتر ميلان

فابيو - صامويل - تياجو سيلفا - إجناسيو - رينيه - فاكوندو - بيرنال - مارتينيلي - جون أرياس - نوناتو - خوان فريتيس - جيرمان كانو.

وتأهل إنتر ميلان إلى تلك المرحلة من البطولة بصفته متصدر المجموعة الخامسة، في حين أن فريق فلومينينسي هو وصيف المجموعة السادسة.

ويواجه فلومينينسي، الفائز من مباراة مانشستر سيتي والهلال السعودي، في دور ربع النهائي من كأس العالم للأندية 2025.

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