وزير الاستثمار يزور التشيك لـ تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين



توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للعاصمة التشيكية براج في زيارة هامة تستهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمارى.



ومن المقرر أن يترأس الوزير الوفد المصري المشارك باجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المُشتركة، حيث ياتى عقد هذه الدورة بعد نحو 9 سنوات من الدورة الاولى, مما يشير الى اهمية هذه اللجنة للدفع بمجمل مجالات التعاون مع الجانب التشيكى





كما يشارك الخطيب بفعاليات منتدى الأعمال التشيكي الذى يشارك به نحو 42 شركة تشيكية متخصصة فى مجالات صناعة السيارات ومستلزماتها والطاقة المتجددة والمنسوجات والمستلزمات الطبية والكيماوية، حيث تهدف مشاركة هذه الشركات الى بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرى.



كما يلتقي «الخطيب» لوكاس فيلتشك وزير الصناعة والتجارة التشيكي لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين،



كما يعقد الوزير لقاءات مع عدد من كبريات الشركات التشيكية المستثمرة بالفعل بالسوق المصرى والراغبة فى توسيع استثماراتها، وذلك لاستعراض موقف استثمارات هذه الشركات فى مصر ومناقشة سبل مضاعفة هذه الاستثمارات فى السوق المصرى والانطلاق إلى الأسواق الإفريقية والعربية بالاستفادة من موقع مصر كبوابة للسوق الأفريقى والتمتع بالإعفاءات الجمركية الناتجة عن توقيع مصر العديد من الاتفاقيات التجارية مع معظم دول العالم بما فيها أفريقيا.

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