الإثنين 30 يونيو 2025
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أخبار مصر

النفق المظلم، ماذا لو لم تكن ثورة 30 يونيو؟ (فيديو)

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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نشر العميد أ.ح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، فيلما تسجيليا بعنوان “النفق المظلم.. ماذا لو لم تكن ثورة 30 يونيو؟”.

الفيديو يوثق ما قامت به جماعة الإخوان المحظورة من انتهاكات تجاه الشعب المصري.

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كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قال إن ثورة الثلاثين من يونيو لحظة اختار فيها المصريون المستقبل الذي يرتضونه لأبنائهم وأحفادهم.

وأضاف السيسي: مصر تسير على الطريق الصحيح.. بإرادة وطنية صلبة لا تبتغي إلا الصالح العام.. ولا تضع نصب أعينها.. إلا تطلعاتكم نحو الحياة الكريمة.. والمستقبل الآمن المزدهر.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمناسبة الذكرى 12 لثورة 30 يونيو.

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