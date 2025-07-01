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اقتصاد

774,57 مليون ورقة منفذة بالبورصة خلال تداولات شهر يونيو

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالى قيمة التداول خلال شهر  يونيو نحو 445.7. 1 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 26.425 مليون ورقة منفذة على 2.057 ألف عملية.
وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 9.086,1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 774,57 مليون ورقة منفذة على 2.124 ألف عملية خلال الشهر الماضى.


وقد استحوذت الأسهم على 6.55 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 93.45 % خلال الشهر.

 

تعاملات جلسة الإثنين 

تباينت مؤشرات البورصة بختام  تعاملات الإثنين، وخسر رأس المال السوقى 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.345 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 32857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 40845 نقطة، وتراجع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 14756 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 9967 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 13477 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3436 نقطة.

تعاملات بداية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات   الأحد، “أولى جلسات الأسبوع”، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.356 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 33206 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 41299 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 14914 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 9911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 13457 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 3457 نقطة.

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المتوسطة والصغيرة البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة الشركات المتوسطة 30 محدد الأوزان جي إكس 30 محدد الأوزان جى إكس 100 متساوى الأوزان تعاملات بداية الأسبوع

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