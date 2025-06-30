الاستثمار: تنفيذ 1174 برنامجا تدريبيا لـ40045 مستفيدا

كشف المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة قام بتنفيذ إجمالي عدد 1174 برنامجا تدريبيا لإجمالي عدد 40045 متدربًا خلال الفترة من عام 2014 حتى 2025.



وتضمنت أهم البرامج التدريبية المنفذة، مزاولة التصدير - الاتفاقيات التجارية - مزاولة الاستيراد- التتبع للحاصلات الزراعية - إعداد أخصائي التصدير - التسويق الإلكتروني - البرنامج الأساسي للتصدير - تحليل المعلومات التجارية لإيجاد الفرص التصديرية، التسعير للتصدير - التسويق الدولي والخطة التسويقية، لوجستيات التصدير - مهارات التفاوض وصياغة العقود، آليات الدفع والمصطلحات التجارية - التعبئة والتغليف للتصدير - خطة تسويق الصادرات - تمكين المرأة للتصدير - الاشتراك بالمعارض التجارية - بناء القدرات التصديرية - تحليل المعلومات التجارية - إجراءات ومستندات التصدير.



وأشار إلى أن تنفيذ مشروع "التدريب خطوة نحو التصدير" STEP وهو عبارة عن منحة مجانية استهدفت تدريب 600 من المصدرين ورواد الأعمال الراغبين في التوسع في نشاط التصدير من مختلف محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجهاز تنمية المشروعات.

ورصدت الاستثمار باقى الانشطة الاخرى كالتالى



● تنفيذ برنامج إدارة التصدير PEMP المعتمد دوليًا من هيئة التدريب للتجارة الدولية الكندية Forum for International Trade Training - FITT حيث يحصل المتدرب على دبلومة في التجارة الدولية من الهيئة الكندية بعد اجتيازه البرنامج والاختبارات.

● اختيار مركز تدريب التجارة الخارجية من قبل مركز التجارة الدولية بجنيف ITC ليكون الشريك المحلى له في مصر لتنفيذ برنامج "التصدير عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA".



● الاشتراك بمشروع تعزيز دور المرأة في التجارة الدولية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك لتدريب السيدات رائدات الأعمال في مجال الحرف اليدوية والتراثية ممن لديهم رغبة في التوجه نحو التصدير بهدف رفع كفاءتهم وتأهيلهم للنفاذ لأسواق جديدة.



● الاشتراك ببرنامج جسور التجارة العربية الأفريقية بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات، حيث تم تنفيذ ورش عمل "متطلبات الدخول للأسواق الإفريقية" لعدد 150 متدرب.



● تنفيذ برنامج حاضنة التصدير EIP بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين اكسبولينك، واتحاد الصناعات المصرية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث قام المركز بتدريب 208 متدرب من رواد الأعمال والراغبين في التصدير من الشركات الناشئة أو الشركات القائمة التي ترغب في التوسع بالتصدير بنجاح إلى الأسواق العالمية.



● تنفيذ مشروع "التدريب والتشغيل من أجل التصدير" TREE وهو عبارة عن منحة مجانية استهدفت تدريب حديثي التخرج المصريين من مختلف المحافظات لإعداد جيل من أخصائي التصدير للتوظيف بشركات التصدير المصرية.



● تنفيذ برامج تدريبية بعدد من الدول العربية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.



● تدريب أكثر من 50 متدرب من أصحاب المشروعات والعاملين بشركات التصدير.

● فوز المركز بجائزة "المساهمة المتميزة" في تنمية التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2023، حيث فاز المركز كأفضل مشروع لعام 2023 لإسهاماته المتميزة، وأهمها مشروع "التدريب خطوة نحو التصدير".



● حصول المركز على الشهادة الدولية (ISO 21001:2018) لنظام ادارة المؤسسات التدريبية وذلك من المجلس الوطني للتدريب والتعليم، وهي شهادة معتمدة من كل من المجلس الوطني المصري للاعتماد (EGAC) والمنتدى العالمي للاعتماد (IAF).

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